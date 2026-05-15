Venezuela acuerda trabajar con el Banco Mundial para definir cooperación técnica

"El Gobierno de Venezuela y el Banco Mundial (...) acordaron continuar trabajando conjuntamente para definir las áreas concretas de colaboración técnica, en beneficio del desarrollo económico y social del pueblo venezolano", dijo un comunicado de la Administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien recibió personalmente a la delegación del organismo en el Palacio presidencial de Miraflores.

Según el texto, en esta primera reunión ya se abordaron "posibles áreas de colaboración en materia de asistencia técnica" y se intercambiaron puntos de vista sobre los "avances económicos recientes" en el país.

Más temprano, la televisión estatal VTV mostró imágenes de la reunión privada entre Rodríguez y el equipo del Banco Mundial.

El equipo de Prensa Presidencial dijo que en la reunión también participaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández.

Cordeiro Guerra estuvo acompañada por la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi; y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

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Esta reunión se da luego de que en abril pasado el Grupo del Banco Mundial anunciara la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que puso fin a una pausa en los contactos que se extendía desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total" del organismo, según el comunicado oficial difundido entonces.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación del entonces titular del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente venezolano, reconocido por decenas de países.

El 13 de mayo, el Ejecutivo chavista anunció el lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

El Ministerio de Economía explicó entonces en un comunicado que el objetivo es reconstruir "la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano".

Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa de Venezuela se estima en más de 170.000 millones de dólares. EFECOM