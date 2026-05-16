Decenas de miles de manifestantes en Londres para conmemorar el día de la Nakba palestina

Gente llegada de todos los puntos del Reino Unido marchó desde Exhibition Road, en el oeste de la ciudad, hasta la céntrica avenida de Waterloo Place, en una ruta designada por la Policía alejada de la manifestación de ultraderecha que se celebraba en otra parte de la capital.

Pudieron verse banderas palestinas, eslóganes contra Donald Trump y contra el líder del partido populista de derechas Reform UK, dirigido por Nigel Farage, así como contra el primer ministro británico, Keir Starmer, acusado de complicidad en el "genocidio" de los palestinos.

Algunos de los eslóganes fueron 'Manos fuera del Líbano', 'Paren de armar a Israel', 'Libertad para Palestina', 'Resistencia hasta el retorno', 'Desde el río hasta el mar, Palestina será libre'.

En la marcha hubo un considerable bloque de judíos antisionistas, tanto de la tradición socialista como generaciones jóvenes que se oponen a los actos del Estado de Israel. Fueron muy aplaudidos el colectivo de judíos ortodoxos de la organización Guardianes de la fe, que protestaron encaramados a un muro en torno a Hyde Park, con sus sombreros de pelo y abrigos negros.

Las pancartas de este colectivo, que por ser su Sabbath no hacían declaraciones a cámara por ser instrumentos electrónicos, llevaban mensajes como 'el Judaísmo condena el estado de Israel y sus atrocidades', 'Condenamos las guerras israelíes en Irán y Líbano', y otras contra el Estado de Israel.

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Durante la marcha hubo una notable presencia policial, aunque no se produjeron incidentes significativos.

Charlotte Cohen, 25 años, de la organización judía Coalición internacional contra las demoliciones de viviendas (por los colonos judíos), dijo a EFE: "Estoy aquí para condenar las acciones del Estado de Israel, en Irán, en Líbano y en Gaza. Estoy en contra del Estado de Israel en su forma actual, porque es un estado de apartheid, y tendríamos que crear otro en el que convivieran con los mismos derechos los israelíes que ya están allí y los palestinos".