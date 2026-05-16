El argentino Lisandro Alonso revisita en Cannes su ópera prima 25 años después

"Por diferentes razones que están sucediendo en Argentina, me parecía bastante simbólico volver a Misael, que vive de una manera muy marginal, fuera de cualquier sistema democrático y muy aislado (...) Me parece que también respondía un poco a los signos de estos tiempos en Argentina" explicó a EFE este sábado Alonso, durante el estreno de su filme.

Fue una idea que le dio su productora, la de volver un poco a sus orígenes como cineasta, después del largo y complicado proceso que había sido terminar su anterior película, 'Eureka' (también estrenada en Cannes), que le llevó diez años.

Eso remontó inmediatamente a Alonso a hace 25 años, cuando había seguido con su cámara a Misael mientras trabajaba con su hacha en el monte pampeano, sobreviviendo solo y casi sin contacto con otras personas.

Era una reflexión sobre un modo de vida diferente que Alonso recupera en este 2026 para encontrarse de nuevo con él y crear una historia en la que la vida le va a reservar una sorpresa: se tiene que ocupar de su hermana, que tiene problemas de salud mental, porque el centro donde vive va a cerrar.

No es necesariamente un filme de protesta contra la Argentina gobernada por el ultraliberal Javier Milei, pero Alonso sí le ve "cierta actualidad" por lo que les pasa "a las personas que tienen menos recursos y menos posibilidades de elegir".

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También, transcurrido un cuarto de siglo, el cineasta se pregunta sobre la palabra "libertad", porque cada vez "se pone más complejo definirla", dados los usos que se hacen de ella (por ejemplo, "Viva la libertad, carajo", es el eslogan más conocido de Milei).

"Tiene múltiples usos y utilidades que quizás cada vez por eso me genera más conflicto entender el concepto", explicó.

Fiel a su estilo, con planos de larga duración y ritmo pausado, Alonso (Buenos Aires, 1975) propone en 'La libertad doble' un nuevo ejercicio contemplativo en torno a un personaje solitario, algo muy característico de su cine.

'La libertad' fue estrenada precisamente en Cannes, en la sección Una cierta mirada del festival principal, que también acogió trece años más tarde su título más celebrado, 'Jauja', protagonizada por Viggo Mortensen.

Esa película recibió el Premio Fipresci de la Crítica Internacional en la sección Una cierta mirada.

Repitió en el prestigioso certamen francés, y también con Mortensen en el reparto, con 'Eureka', en 2023, que fue estrenada fuera de competición en la sección Cannes Première.

En la Quincena de Cineastas tampoco es su primera vez, ya que esta sección paralela estrenó ya 'Los Muertos', 'Liverpool' y 'Fantasma'.