El papa viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre y visitará la sede de la Unesco

"Aceptando la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del Director General de la UNESCO, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha Organización", comunicó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Será el quinto viaje internacional del papa, que el pasado 8 de mayo cumplió un año de pontificado, después de los realizados a Turquía y Líbano, Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y el próximo del 6 al 12 de junio a España.

Será el segundo pontífice que acuda a la Unesco, la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya que Juan Pablo II visitó su sede el 2 de junio de 1980.

Los obispos franceses ya habían adelantado la posibilidad de este viaje, que incluiría también una visita al santuario de Lourdes.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jean-Marc Aveline, recordó la "alta estima" que León XIV le ha expresado por Francia, "el país y su historia espiritual".

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Desde su nombramiento en 2025, Francia ha multiplicado los contactos con León XIV para conseguir una visita apostólica.