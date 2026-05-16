El sindicato de Samsung acuerda retomar negociaciones pero mantiene la amenaza de huelga

El sindicato y la dirección de la empresa acordaron retomar las conversaciones después de que Samsung accediera a reemplazar a su negociador jefe, Kim Hyung-ro, según detalla la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El anuncio llega después de que el presidente ejecutivo de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, se disculpara públicamente este sábado por la preocupación generada por los problemas "internos" de la empresa.

Se espera que las negociaciones sean la última oportunidad de las partes para evitar un paro de 18 días al que podrían sumarse decenas de miles de los empleados de la compañía.

Esta semana, el sindicato y la empresa mantuvieron durante dos días conversaciones mediadas por el Gobierno, pero concluyeron sin avances. Mientras, las autoridades instaron a resolver con urgencia el conflicto laboral ante la preocupación de que la huelga pueda interrumpir la cadena de suministro de semiconductores y haga peligrar la economía de Corea del Sur.

Los trabajadores de Samsung exigen bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15 % de las ganancias operativas generadas por la empresa. Reclaman una retribución justa ante los beneficios históricos que registra la compañía surcoreana, impulsada por el auge global de la inteligencia artificial (IA).

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Por su parte, la dirección ha propuesto destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

El paro contra el mayor fabricante de chips de memoria del mundo comenzaría el próximo jueves y se prolongaría hasta el 7 de junio. Si se produce la huelga, las pérdidas para la economía surcoreana podrían superar los 40 billones de wones (22.741 millones de euros).