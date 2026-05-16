Emiratos reitera que su salida de la OPEP no supone "ninguna división" con sus socios

"Esta decisión no se basa en consideraciones políticas ni refleja la existencia de divisiones entre Emiratos Árabes Unidos y sus socios", dijo el ministro de Energía e Infraestructura emiratí, Suhail Al Mazrouei, en su cuenta oficial de X.

Y es que sus decisiones soberanas y estratégicas, de acuerdo con el ministro, "se toman en función de sus intereses nacionales, al margen de especulaciones o narrativas engañosas".

Estas declaraciones se producen después de que se publicaran numerosas informaciones de que su salida ha aumentado las divisiones con su vecino Arabia Saudí, quien lidera la organización.

"Esta decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de la política de producción nacional y sus capacidades futuras, y se basa exclusivamente en el interés nacional de Emiratos Árabes Unidos, su responsabilidad como proveedor fiable de energía y su compromiso inquebrantable con el mantenimiento de la estabilidad del mercado", aseveró el ministro.

La guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz han tenido un fuerte impacto en los hidrocarburos, ya que la producción de la OPEP cayó casi un 34 % desde el inicio del conflicto, al tiempo que Emiratos registró una caída de más del 40 % en su bombeo respecto a los niveles previos a la guerra.