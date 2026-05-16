Italia obliga desde hoy a llevar matrícula en los patinetes eléctricos

La normativa italiana relativa a estos vehículos se endureció a finales de 2024 con un nuevo código de circulación que, según defendió entonces el ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, otorgaría "más seguridad y prevención" y "normas actualizadas".

Tras meses de retraso en la aplicación del nuevo código de circulación para los patinetes, desde hoy es obligatorio. La matrícula que puede solicitar a través del Portal del Automovilista o en una oficina de matriculación de vehículos y el coste oscila entre 35 y 80 euros.

A partir de mañana, domingo, cualquier persona que circule en patinete eléctrico sin matrícula se arriesga a multas de hasta 400 €.

Pero algunos usuarios han lamentado que obtener una matrícula no es inmediato por los que quienes la soliciten en las últimas horas para cumplir con la normativa no la recibirán a tiempo y no podrán usar sus vehículos.

Este permiso de circulación no es una matrícula tradicional como las de los coches y las motocicletas. Es una pequeña pegatina rectangular adhesiva que contiene una combinación alfanumérica, es "estrictamente personal", es decir vinculada al propietario, y debe colocarse "visiblemente" en el vehículo.

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Según datos del ministerio dirigido por Matteo Salvini, más del 60 % de las solicitudes se recibieron en los últimos diez días , lo que provocó retrasos y largas filas en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados.

Por este motivo, varias ciudades, entre ellas Milán, Roma y Turín, han establecido horarios especiales y simplificado los procedimientos de recogida.

Mientras que el seguro obligatorio de responsabilidad civil para patinetes eléctricos se ha pospuesto hasta el 16 de julio de 2026, pues el gobierno ha concedido a las compañías aseguradoras más tiempo para preparar las nuevas pólizas.

En el caso de los monopatines de alquiler la matrícula estará vinculada a la empresa que gestiona la flota y no a los usuarios que desbloquean el vehículo a través de la aplicación.