Los ministros de Francia y Argelia hablarán de cooperación judicial el lunes en Argel

Fuentes del departamento de Darmanin explicaron este sábado que su visita a Argel busca abrir "un nuevo capítulo de la cooperación judicial" entre Francia y Argelia.

Los ministros abordarán cuestiones como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o la delincuencia organizada.

Según la emisora Radio France, el titular francés de Justicia se entrevistará también con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

Se trata de restablecer una relación bilateral que ha pasado por horas muy bajas en los dos últimos años, sobre todo desde que en julio de 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, formalizó un alineamiento total con Rabat sobre el futuro del Sáhara Occidental, al decir que la soberanía marroquí era la única expectativa para la excolonia española.

Eso desencadenó una crisis entre París y Argel que ha dado lugar a sucesivos contenciosos.

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Uno de los más simbólicos que está todavía pendiente es la suerte del periodista deportivo Christophe Gleizes, detenido en mayo de 2024 en la región argelina de Cabilia cuando hacía un reportaje y condenado por apología del terrorismo a siete años de cárcel en el juicio en apelación.

En los últimos meses, ha habido un cierto acercamiento, con algunas visitas de miembros del Gobierno francés a Argelia, la última hace una semana la de la ministra delegada de las Fuerzas Armadas y de los Antiguos Combatientes, Alice Rufo.

El desplazamiento de Rufo coincidió con el regreso el viernes de la semana pasada a sus funciones del embajador de Francia en Argelia, Stéphane Romatet, quien en abril 2025 había sido llamado por París tras la decisión de Argelia de expulsar a doce diplomáticos franceses.