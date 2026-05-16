Lula y Flávio Bolsonaro empatan en intención de voto a cinco meses de las elecciones

La encuesta, elaborada por la firma demoscópica Datafolha, indicó que otro 9 % declaró que votará nulo o en blanco, mientras que otro 1 % aún no sabe a quién respaldará en los próximos comicios presidenciales.

La diferencia entre Flávio Bolsonaro y Lula se redujo con respecto a abril, cuando el senador tenía un punto de ventaja sobre el líder progresista (46 % frente a 45 %).

No obstante, muchas de las 2.004 entrevistas realizadas para este sondeo tuvieron lugar justo antes de que la prensa local diera a conocer la polémica conexión entre Flávio Bolsonaro y un banquero encarcelado por sospechas de corrupción.

El portal 'Intercept Brasil' reveló el miércoles que el candidato del ultraderechista Partido Liberal negoció con Daniel Vorcaro, un banquero que ahora está en prisión preventiva acusado de un fraude millonario, para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir una película sobre su padre.

El propio Flávio Bolsonaro confirmó los hechos, pero recalcó que la operación fue totalmente legal y que no ofreció contrapartidas a Vorcaro por el apoyo financiero.

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No obstante, el reportaje, que se acompañó con un audio en el que el hijo mayor de Bolsonaro llama "hermano" a Vorcaro, ha sacudido los cimientos de su candidatura y provocado el fuerte rechazo de los otros aspirantes a la Presidencia, incluso en el campo conservador.

Además, 'Intercept Brasil' publicó el viernes otro artículo en el que aseguró que otro hijo de Jair Bolsonaro, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, fue el productor ejecutivo del filme biográfico sobre su padre, financiado en parte con el dinero de Vorcaro, según el medio.

Eduardo Bolsonaro, quien se marchó a Estados Unidos a principios del año pasado al considerarse víctima de una persecución judicial en Brasil, subrayó que no hubo nada irregular a través de un vídeo en sus redes sociales.

Por su parte, Lula ha aumentado ligeramente su porcentaje de intención de voto en un mes en el que se encontró con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y presentó un nuevo programa social para refinanciar deudas.

La encuesta de Datafolha tiene un margen de error de dos puntos y es fruto de 2.004 entrevistas realizadas entre el martes y el miércoles de esta semana a brasileños de 16 años o más, en 139 municipios.