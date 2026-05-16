María Corina Machado visitará Panamá para reunirse con migrantes venezolanos y Mulino

La agenda de Machado, de acuerdo con una publicación del exgobernador Andrés Velásquez, empezará formalmente el sábado, 23 de mayo, con un encuentro con la comunidad venezolana en el exterior para "analizar la situación" del país suramericano.

Al día siguiente, se reunirá con miembros de la oposición venezolana y el lunes, su último día en Panamá, tendrá un encuentro "de alto nivel" con Mulino y Martínez-Acha.

De acuerdo con la publicación de Velásquez, este viaje de Machado forma parte de una "gira regional", sin que el exgobernador ofreciera más detalles sobre posibles visitas a otros países .

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando viajó a Noruega para la ceremonia del Premio Nobel de Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la han acusado de ser violenta y de pedir una invasión militar.

El pasado 4 de mayo, Machado reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida, durante su participación en la Conferencia Global 2026 organizada por el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

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El pasado 6 de mayo, el canciller de Perú, Carlos Pareja, sostuvo una videollamada con Machado, a quien invitó al país andino y le reafirmó el compromiso de Perú para una transición democrática.

Pareja le aseguró a la exdiputada "que sería recibida con entusiasmo y cariño" por los peruanos y por la comunidad venezolana afincada en el país, que asciende a 1,6 millones de personas.

Machado también ha visitado España, Portugal, Francia, Países Bajos, así como Italia.