Meloni celebra la declaración del Consejo de Europa del derecho a controlar la inmigración

En una declaración firmada por los ministros de Exteriores de 46 países del Consejo de Europa en Chisinau (Moldavia) se afirma que "los países tienen el innegable derecho soberano a decidir y controlar la entrada y residencia de ciudadanos extranjeros en su territorio".

En su declaración en las redes sociales, Meloni afirmó que con esta declaración se reconoce la legitimidad "de los centros de repatriación en terceros países, siguiendo el modelo puesto en marcha por Italia en Albania".

Y agrega que "es un resultado importante, fruto de un camino que Italia ha contribuido a abrir con valentía y determinación junto con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen".

"Lo que hace solo un año era motivo de debate hoy se ha convertido en un principio compartido entre los 46 Estados miembros del Consejo de Europa y demuestra, una vez más, que el enfoque italiano para una gestión ordenada de los flujos migratorios, llevado a cabo con seriedad y coherencia por nuestro Gobierno, se ha convertido ahora también en el enfoque de Europa", añadió.

E acuerdo entre Italia y Albania, firmado el 6 de noviembre de 2023, permite a Italia establecer y gestionar centros de repatriación e internamiento en territorio albanés bajo jurisdicción italiana, con el objetivo de gestionar los flujos migratorios.

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Sin embargo, tribunales italianos se han negado en varias ocasiones a convalidar la detención de los migrantes trasladados a Albania, lo que ha dejado inutilizados los centros ya construidos.

Según el documento, cada Estado puede permitir el acceso a su territorio "sólo de aquellas personas que cumplan con los requisitos legales relevantes" y que ese derecho a aprobar políticas migratorias y a proteger sus frontera debe ir "en consonancia" con la Convención Europea de Derechos Humanos.

Aunque algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han alertado de que cualquier cambio en la interpretación de la Convención puede acarrear riesgos para aquellos migrantes que huyen de la guerra y la persecución étnica.