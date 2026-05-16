Ucrania dice haber neutralizado 269 de un total de 294 drones rusos

Los dispositivos no tripulados, algunos de ellos drones de ataque, mientras que otros eran drones réplica diseñados para confundir las defensas antiaéreas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

"Según datos preliminares, a las 09.00 hora local, las defensas aéreas habían derribado o suprimido 269 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y drones réplica, en el norte, sur centro y este del país", declaró la Fuerza Aérea.

De los drones no interceptados, una veintena logró impactar en 15 emplazamientos distintos, que la institución castrense no especificó, mientras que en nueve emplazamientos cayeron fragmentos de drones derribados.

Uno de los objetivos de la oleada de ataques fue la región sureña de Odesa, donde según la administración regional sufrieron daños infraestructuras portuarias y edificios de viviendas.

"Por desgracia hay heridos", escribió en Telegram el gobernador Oleg Kiper, que señaló que un dron ruso había impactado en un edificio residencial de cinco plantas.

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Las autoridades ucranianas también informaron de ataques contra la región de Dnipropetrovsk (centro), donde fue herida al menos una persona, contra la región capitalina de Kiev y contra la provincia nororiental de Järkov, donde fueron heridos tres hombres.