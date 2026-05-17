Cabo Verde vota en unas legislativas marcadas por la tranquilidad y el llamado a las urnas

En un mensaje dirigido a la nación, el jefe de Estado instó a los ciudadanos, tanto en las islas como en la diáspora, a acudir a las urnas de forma "consciente", advirtiendo que la abstención debilita el sistema democrático.

"Estamos ante una elección más, no ante una batalla que divida al país", subrayó Neves, quien elogió el clima de civismo de la campaña y pidió respetar con serenidad los resultados, destacando los esfuerzos por garantizar el voto inclusivo de las personas con discapacidad.

Neves también instó a mantener la calma durante todo el proceso electoral y después del cierre de las urnas.

"La democracia no termina con la votación. Se extiende a la aceptación de los resultados y a la capacidad de todos, ganadores y perdedores, de ponerse al servicio del país", añadió.

Según datos de la Comisión Nacional Electoral (CNE), los colegios electorales abrieron a las 08.00 y cerrarán a las 18.00 hora local (09.00 a 19.00 GMT), en una jornada donde los 416.246 electores inscritos —de una población de algo más de medio millón de habitantes— deberán elegir a 72 diputados de la Asamblea Nacional en 1.342 mesas.

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Cabo Verde, considerado uno de los bastiones democráticos más estables y transparentes de África occidental, es una república semipresidencialista con un Parlamento unicameral, donde los ciudadanos eligen a sus representantes mediante un método de representación proporcional por listas de partidos.

Entre los principales candidatos se encuentra el actual primer ministro, Ulisses Correia e Silva, líder del partido liberal Movimiento por la Democracia (MPD), que busca asegurar un tercer mandato consecutivo de cinco años para dar continuidad a las políticas de desarrollo implementadas bajo su gestión.

Correia e Silva, de 63 años y en el poder desde 2016, ha priorizado en su campaña la diversificación económica, la transición energética y la creación de empleo, tras la victoria de su partido en 2021 al adjudicarse 38 escaños.

De los cinco partidos que concurren a la cita electoral, los dos principales son el oficialista MPD y el opositor Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV, socialista), agrupación a la que pertenece Neves, y cuyo líder es Francisco Carvalho.

Carvalho, de 55 años, obtuvo 30 diputados en los anteriores comicios y sostiene que el archipiélago está "listo para el cambio" hacia un modelo "más justo y unido".

Con escasos recursos naturales y una alta propensión a la sequía, el país cuenta con una economía basada en servicios que dependen del turismo y las remesas de la diáspora, por lo que las autoridades actuales buscan acelerar una transición hacia la economía digital y el desarrollo sostenible de sus recursos marítimos.