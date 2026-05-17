China anuncia compra de aviones a EE.UU. y compromisos en reducción de aranceles

El Ministerio de Comercio chino también informó en un comunicado de la creación de consejos bilaterales de comercio e inversión, que servirán como mecanismo de diálogo para abordar cuestiones como la reducción de aranceles sobre determinados productos.
Asimismo, ambas partes se comprometieron a seguir aplicando los acuerdos alcanzados en consultas anteriores y destacaron avances en ámbitos como el comercio agrícola y la cooperación aeronáutica.
Las dos mayores economías del mundo acordaron reducir las barreras no arancelarias sobre determinados productos agrícolas, incluidos productos como marisco y lácteos chinos, así como carne de vacuno y aves de corral estadounidenses, además de ampliar el comercio agrícola bilateral mediante reducciones mutuas de aranceles sobre una gama definida de productos.
La cartera también confirmó un acuerdo relativo a la compra china de aeronaves estadounidenses y a la garantía por parte de Washington del suministro de motores y componentes aeronáuticos a China, y ambas partes acordaron continuar la cooperación en áreas relacionadas.
Anteriormente, Trump afirmó que China había acordado comprar al menos 200 aviones comerciales de Boeing, y hasta 750 si se cumplen ciertas condiciones, un compromiso que pondría fin a casi una década sin pedidos.
Según el ministerio, los equipos comerciales de ambos países siguen debatiendo los detalles, finalizarán los resultados lo antes posible y trabajarán conjuntamente para implementarlos.
La primera visita de un presidente estadounidense a China en casi nueve años se produjo tras la inédita guerra arancelaria del año pasado, que en un momento dado llevó a la imposición mutua de aranceles de tres dígitos sobre los productos de ambos países, así como a controles de exportación sobre semiconductores y tierras raras en medio de una intensificación de la carrera tecnológica.
Durante la visita de Trump a Pekín, ambos países acordaron establecer una "relación de estabilidad estratégica constructiva" llamada, según la Cancillería china, a guiar la relación durante "los próximos tres años o más".
"La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida. Frente a las diferencias y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta", declaró Xi.
Trump afirmó el viernes que EEUU y China han "cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países".