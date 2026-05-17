Emiratos dice que interceptó dos drones más tras el impacto contra una instalación nuclear

"Las defensas aéreas de EAU hicieron frente a tres drones que entraron en el país desde la frontera occidental. Dos fueron interceptados con éxito, mientras que el tercero impactó contra un generador eléctrico fuera del perímetro de la central nuclear de Barakah", dijo el departamento en un breve comunicado.

La nota apuntó que las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, de los que hasta el momento no han responsabilizado a Irán o a ningún otro grupo que participa en el lanzamiento de drones y misiles contra los países del golfo Pérsico desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

En este sentido, Defensa emiratí afirmó su disposición para "enfrentar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad nacional", en un momento en el que Emiratos está siendo el país más golpeado por los ataques de represalia iniciados tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La oficina de medios de Abu Dabi dijo hace unas horas que las autoridades respondieron a un incendio provocado por un ataque con dron, que se desató "fuera del perímetro interior" de la central de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, sin que haya ocasionado problemas de seguridad.

"No se registraron heridos y no hubo impacto en los niveles de seguridad radiológica", indicó en un comunicado, en el que afirmó que las autoridades han tomado "todas las medidas de precaución".

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Estas acciones tienen lugar en medio de la frágil tregua entre Irán y EE.UU. y una semana después de que el diario estadounidense The Wall Street Journal informara de que EAU ha estado llevando a cabo ataques secretos contra Irán, uno de ellos en abril, en el que alcanzó una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

El Gobierno emiratí afirmó el sábado que "todas las medidas" adoptadas por el país del golfo Pérsico se han enmarcado "en acciones defensivas", sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica.