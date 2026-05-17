Video: Paraguaya cuenta que le bajaron del bus en Chile por “discutir” sobre mate

La compatriota Yani Areco compartió en su cuenta de TikTok un “incidente” que marcó su jornada hace un par de días en Chile, ya que luego de preparar su mate para ir a su trabajo, nuestra tradicional bebida fue motivo de una discusión.

Según comenta, al subir al bus fue hasta el fondo y durante el trayecto comenzó a tomar su mate con eucalipto, pero probablemente no esperó que el olor de su preparación iba a llamar la atención, mucho menos inclusive una “sospecha”.

Su relato continúa con que el “conflicto” se inició cuando una extranjera comenzó a cuestionar en voz alta quién estaba “fumando” en el bus y quejándose de que el olor era demasiado fuerte, hasta el punto de que supuestamente le hacía doler la cabeza.

Asimismo, luego se habría acercado a la joven compatriota para cuestionarle sobre qué tenía su bebida y Areco contestó que “yerba”, como es común.

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Mala interpretación por la “yerba”

Luego de que ella haya dicho “yerba”, aparentemente la extranjera interpretó sus palabras como “hierba”, por lo que declaró que la paraguaya estaba “tomando marihuana remojada” en el bus.

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Esto motivó la continuación de la discusión entre gritos hasta que el chofer del bus intervino y finalmente fue echada del bus tras no cumplir con las advertencias. “Vos estás loca le dije; escándalo me hizo. Yo intentaba explicar y ella no me dejaba. Le dije que esto es de mi país, que se toma en mi país y me dijo que ustedes están todos locos", contó, además de decirle groserías en guaraní.

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