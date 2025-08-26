Vídeo: Meghan Markle es fan del mate

Durante la grabación, Meghan y Delfina no solo cocinaron y charlaron sobre su vínculo, sino que también compartieron unos mates, dejando en claro que la exactriz ya adoptó esta costumbre sudamericana como parte de su vida en California. “Placeres simples”, comentó Markle entre risas, asegurando que incluso aprendió a tomarlo “con ruidito y todo”.

La duquesa contó que conoció el mate en sus días en Buenos Aires y que era una de sus cosas favoritas hasta el punto de que lo incorporó a su rutina como una experiencia cultural y de conexión. Para ella, más que una bebida, es un símbolo de comunidad y amistad.

Lea más: Meghan Markle anuncia el estreno de la segunda temporada de Con amor, Meghan en Netflix

La complicidad con Delfina Blaquier, casada con el polista Nacho Figueras —íntimo amigo del príncipe Harry—, va mucho más allá del mate. Se autodenominan “p-wives” (polo wives), comparten excursiones en la naturaleza, largas charlas, y hasta han participado juntas en eventos de gala y beneficencia. De hecho, Delfina y Nacho fueron de los pocos argentinos invitados a la boda real de Meghan y Harry en 2018.

Hoy, esa amistad quedó inmortalizada en "Con Amor, Meghan", donde las cámaras captaron la escena de dos confidentes compartiendo el mate como lo harían en cualquier casa de paraguayos, argentinos o uruguayos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy