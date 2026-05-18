Entre 10 y 20 españoles retenidos en la nueva flotilla a Gaza interceptada por Israel

Además, el ministro aseguró que este mismo día ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, actualmente máxima representante de su país en España, para trasladarle "una protesta formal y enérgica" por esta nueva operación, que supone "una nueva violación del derecho internacional".

Albares dio cuenta de estos detalles en una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, tras reunirse con él en Madrid, y detalló que esta flotilla estaría integrada por 54 embarcaciones, con unos quinientos tripulantes, de los cuales alrededor de 45 serían españoles, aunque no está "totalmente verificado".

El ministro español señaló que no sabe cómo van a actuar ahora las autoridades israelíes con estos nuevos detenidos pero dejó claro que "están violando el derecho internacional".

Sean desembarcados en Chipre o llevados a Israel, es una actuación "inaceptable y una detención ilegal", insistió el responsable de la diplomacia española, quien dijo estar en contacto con otros países que tienen nacionales en la flotilla "para trabajar conjuntamente".

Esta nueva interceptación de una flotilla para romper el bloqueo a Gaza se produce quince días después de la anterior, cerca de las costas griegas, en la que un ciudadano hispano palestino, Saïf Abukeshek, fue detenido junto al brasileño Thiago Ávila, acusados de colaborar con el grupo islamista Hamás.

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Ambos fueron encarcelados en una prisión israelí durante diez días y luego fueron puestos en libertad.