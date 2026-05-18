Tras año y medio de trabajos Ucrania anuncia la creación de su primera bomba aérea

Kiev, 18 may (EFE).- El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, anunció este lunes la conclusión de los trabajos para la creación de la primera bomba aérea de ese país, que han durado diecisiete meses hasta tener listo un artefacto que pronto empezará a ser utilizado en situaciones reales de combate.