Aerolíneas GOL y Latam se reúnen con autoridades paraguayas con miras a apertura de rutas

Así lo informó Giménez en redes sociales, donde aseguró que "Paraguay apunta a ser el centro de conexión en América".

El jefe de Gabinete, quien no dio detalles sobre la reunión, indicó que su país "se está posicionando como un 'hub' de negocios e inversiones en la región" y señaló que la conectividad aérea "juega un rol clave" para potenciar el turismo, el comercio y la llegada de nuevas inversiones.

Estas reuniones de trabajo tuvieron lugar después de que la aerolínea brasileña GOL postergó en abril pasado el inicio de los vuelos directos entre Asunción y Miami (EE.UU.), que estaba prevista para el 8 de junio próximo.

El director de la Dinac, Nelson Mendoza, justificó entonces que el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener "impacto" en las operaciones de esa ruta.

En declaraciones a la radio local Monumental, Mendoza aseguró este martes que la semana pasada recibieron una llamada de directivos de GOL "para volver a hablar".

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"Ojalá (la reunión) sea la continuación de un camino ya iniciado", expresó el funcionario, en referencia a una eventual reanudación de las negociaciones con GOL sobre la ruta Asunción-Miami.

La apertura de esta ruta generó expectativa en Paraguay pues, actualmente, ninguna aerolínea opera vuelos sin escalas desde la capital paraguaya hacia Estados Unidos.

Además, coincide con el retorno de Paraguay, tras 16 años de ausencia, a la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.