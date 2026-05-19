Al menos cinco muertos y once desaparecidos tras fuertes lluvias en el centro de China

Según un comunicado difundido por el comité local de emergencias, 23 localidades de Shimen se han visto afectadas en distinto grado por las precipitaciones, que han dejado 103.247 damnificados.

El comité de emergencias y seguridad laboral de Shimen indicó que las tareas de rescate continúan en marcha, sin ofrecer por el momento más detalles.

El temporal comenzó en la mañana del pasado domingo, según el comunicado, que presenta este episodio como la primera ronda de lluvias intensas registrada este año en la zona.

La provincia de Hunan, de una superficie muy similar a la de la isla de Gran Bretaña y de unos 65 millones de habitantes, está atravesada por numerosos ríos y áreas montañosas y suele verse afectada durante la temporada de lluvias por inundaciones repentinas, crecidas y deslizamientos, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

El balance se conoce después de que las lluvias torrenciales registradas entre el domingo y el lunes en la vecina provincia de Hubei, también en el centro de China, dejaran tres muertos y cuatro desaparecidos en el condado de Xuan’en, informó la televisión estatal CCTV.

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China afronta cada año episodios de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada estival, en la que las autoridades suelen activar alertas y respuestas de emergencia ante el riesgo de crecidas, corrimientos de tierra y otros desastres derivados de las precipitaciones.