Alemania se prepara para recibir y tratar al estadounidense contagiado de ébola

"Las autoridades de EE.UU. han pedido al Gobierno alemán ayuda para tratar a un ciudadano estadounidense que se contagió de ébola en la RDC. Actualmente se hacen preparativos para recibir y tratar al paciente en Alemania", dijo a EFE un portavoz del ministerio.

"Para el tratamiento de pacientes de enfermedades altamente infecciosas existe en Alemania una red de expertos en todo el territorio federal", agregó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. informaron la víspera que el ciudadano comenzó a presentar síntomas de la enfermedad durante el fin de semana y dio positivo por el patógeno este domingo.

Las autoridades sanitarias de EE.UU. trabajan en estos momentos para trasladarle junto con otras personas que estuvieron en contacto con él, hacia Alemania.

Pese a que los CDC no revelaron de manera oficial la identidad ni detalles sobre la persona infectada, la organización cristiana Serge, fundada en Pensilvania (EE.UU.), indicó que se trata del misionero y doctor Peter Stafford, radicado en Bunia (República Democrática del Congo) desde 2023.

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Stafford contrajo el virus mientras estaba trabajando con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde.

Otros dos misioneros de Serge, incluyendo la esposa de Stafford, Rebekah, y el doctor Patrick LaRochelle, también estuvieron expuestos al virus pero no presentan síntomas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la variante del actual brote del virus del Ébola en la RDC ha causado al menos 130 muertes.