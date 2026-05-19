Asesinan a seis personas en una matanza perpetrada en el noreste de Colombia

El ataque ocurrió en la vereda (aldea) Oropoma de Ábrego, en la convulsa región del Catatumbo, donde las autoridades encontraron los cuerpos de seis personas que viajaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP), detalló la Policía de Norte de Santander en un comunicado.

"De acuerdo con la información preliminar, las víctimas —cuatro hombres y dos mujeres— se desplazaban por el corredor vial que comunica a los municipios de Ábrego y Ocaña, cuando fueron atacadas con armas de fuego de largo alcance por sujetos armados", agregó la Policía.

Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con un esquema de protección de la UNP.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.