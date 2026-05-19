China denuncia en ONU "riesgos" tras ataque a central emiratí y urge reapertura de Ormuz

Fu, que ostenta este mes de mayo la presidencia rotatoria del órgano, aseguró que el conflicto en Oriente Medio ha hecho "aumentar los riesgos para la seguridad de las instalaciones nucleares" y que esas infraestructuras "deben estar protegidas en todo momento".

Las autoridades emiratíes afirmaron el domingo que respondieron a un incendio provocado por un ataque con drones que se desató "fuera del perímetro interior" de la central de Barakah, sin que se registraran problemas de seguridad.

En la sesión de hoy, el embajador estadounidense Mike Waltz atribuyó el ataque a Irán y aseguró que "pudo haber derivado en una catástrofe nuclear sin precedentes". El representante iraní no compareció en la sesión de hoy.

"China expresa su grave preocupación y se opone a los ataques armados contra instalaciones nucleares con fines pacíficos, y pide a todas las partes que respeten el derecho internacional y salvaguarden la seguridad de las centrales nucleares, así como la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del Golfo", dijo.

Sin embargo, Fu destacó que "la guerra se originó a partir del ataque militar ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán" y que ha provocado "graves pérdidas humanas en la región, incluidos los países del Golfo", además de "perturbar la economía global perjudicar los intereses de la comunidad internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diplomático chino agregó que "la guerra nunca debió haber ocurrido" y que "es urgente resolver la situación para evitar una mayor escalada".

Asimismo, pidió un "alto el fuego sostenido" y "moderación" a todas las partes, a las que pidió "dejar a un lado la retórica belicista".

"La solución al conflicto solo puede lograrse a través del diálogo y la negociación, incluida la cuestión nuclear", enfatizó, al tiempo que valoró positivamente los esfuerzos de Pakistán -aliado de Pekín- como mediador.

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz, Fu afirmó que es "una muestra del efecto de expansión del conflicto", y abogó por su reapertura "lo antes posible". En ese sentido, mostró su apoyo a que la ONU juegue un mayor papel con la creación de un grupo de trabajo sobre el enclave.

Las declaraciones se producen después del viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, donde, según dijo, su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra de Irán y la reapertura de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.

La guerra en Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta a los intereses de China, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 45 % de sus importaciones energéticas.

Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, aterrizó este martes en la capital china con la esperanza de sellar importantes acuerdos de exportación de petróleo y gas.