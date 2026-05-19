Colombia tramitará con Venezuela extradición de implicados en muerte de mujer tras cirugía

Según el ente investigador, la petición será presentada en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, luego de que dos hombres y una mujer fueran ubicados y detenidos en las ciudades venezolanas de Maracay, en el estado Aragua, y Portuguesa, gracias a una notificación azul de Interpol.

"La Fiscalía General de la Nación elevará formalmente solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer", señaló la institución en un comunicado.

Aunque la información de la Fiscalía no revela las identidades de los detenidos, medios colombianos habían señalado previamente entre los buscados a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser, donde Toloza se practicó el procedimiento.

La Fiscalía agregó que los capturados permanecerán privados de la libertad mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos necesarios para concretar su traslado a Colombia.

El caso corresponde a la muerte de Yulixa Toloza, desaparecida desde el pasado 13 de mayo tras practicarse una lipólisis láser en un establecimiento en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado este martes en una zona rural del municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro), luego de varias jornadas de búsqueda efectuadas por unidades de la Policía Judicial y la Fiscalía.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró más temprano que "a Yulixa la asesinaron" y afirmó que el caso "no fue una mala práctica médica, fue un asesinato".

La Secretaría Distrital de Salud clausuró el establecimiento tras conocerse la desaparición de la mujer.