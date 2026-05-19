Detienen en el noroeste de México a integrante de grupo delictivo buscado por un homicidio

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal informó que el sospechoso fue visto por los agentes portando armas de fuego durante recorridos de vigilancia por la colonia (barrio) de Chihuahua, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Por ello, le pararon y le incautaron cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una "insignia apócrifa de una institución de seguridad".

El hombre en cuestión pertenece a un grupo delictivo de la región y contaba con una orden de arresto pendiente por un homicidio agravado, razón por la cual fue puesto a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR).

En esta detención participaron efectivos de la SSPC, FGR, Secretaría de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y agentes policiales.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia para mantener el Estado de Derecho en territorio nacional", remarcó la dependencia gubernamental en la nota informativa.

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