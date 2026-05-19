Detienen en México a sospechoso de asesinato de diez personas, incluidos tres menores

"El día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona (...) que derivó de los actos de investigación. La persona asegurada quedó a disposición de la autoridad ministerial. Mientras continuamos las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad", declaró la representante del Ministerio Público en una rueda de prensa.

Sin dar muchos más detalles de su identidad, la funcionaria aseguró que la principal hipótesis de las autoridades es que el motivo del ataque armado fue un "problema familiar", pues siete de las diez víctimas formaban parte de la misma familia y las tres restantes eran "trabajadores mecánicos".

Asimismo, apuntó que la bebé de un mes murió por asfixia al ser protegida por su madre.

El ataque ocurrió en el rancho familiar en Tehuitzingo, un municipio de Puebla de unos 11.000 habitantes.

Según informaron medios locales, el detenido por esta masacre es Juan Manuel 'N', alias 'El Pony', y fue arrestado a bordo de una motocicleta con sustancias ilegales.

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De acuerdo a estos medios, el sospechoso sería sobrino de Cecilio Flores, una de las víctimas, y miembro del grupo criminal Los Chetos.

Las autoridades subrayaron que continúan trabajando de "manera permanente en el esclarecimiento de los hechos" a pesar de esta primera detención.

El estado de Puebla ha registrado en años recientes distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados por autoridades a actividades del crimen organizado.

En diciembre de 2024, tres hombres murieron linchados por pobladores en Atzitzihuacan, y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro muertos, según autoridades estatales.