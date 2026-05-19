Diputados brasileños aprueban criminalizar el uso de IA para explotación sexual infantil

El texto redefine el concepto de violencia sexual contra menores, que ahora supone "cualquier representación, por cualquier medio, incluida fotografía, vídeo, imagen digital u otro registro audiovisual, que involucre a un niño, niña o adolescente, real o ficticio".

El concepto incluye las imágenes manipuladas o generadas por inteligencia artificial que retraten una actividad sexual explícita, real o simulada; contengan desnudez total o parcial con finalidad sexual o libidinosa; o representen un encuadre o una pose con esa misma connotación, aunque no se expongan los órganos genitales.

La iniciativa recibió el respaldo de la Cámara Baja, de mayoría conservadora, en una votación simbólica y ahora será analizada por el Senado.

En este contexto, para aquellas personas que vendan ese tipo de contenidos, los produzcan o los financien, la pena máxima de reclusión pasará de 8 a 10 años.

También se actualizó el delito de simular la participación de menores en contenidos de violencia sexual, al especificar que se perseguirá el uso de IA o de cualquier otro recurso tecnológico que modifique la imagen o la voz de la víctima.

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Además, se castigará de forma más severa este delito de simulación al aumentar la pena de prisión de 1-3 años a 3-5 años.

Por otro lado, el delito de adquirir o poseer imágenes de sexo explícito o pornografía que involucren a menores pasa de 1 a 4 años de reclusión a 3 a 6 años.

Ese delito también se aplicará si la persona accede o visualiza dicho material a través de aplicaciones o transmisiones en directo.

Igualmente, la oferta, intercambio, transmisión, distribución o divulgación, por cualquier medio, de material pedófilo pasa de una pena de 3 a 6 años de cárcel a 4 a 10 años.

Los diputados también crearon un nuevo agravante que aumentará la sentencia en un tercio cuando el contenido ilícito se publique o se comparta en más de una red social.