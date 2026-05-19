Ecuador envía a España 50 agricultores bajo un programa migración circular

Este es el tercer grupo que se desplaza a España en lo que va del 2026, bajo un esquema que, de acuerdo al Gobierno, garantiza condiciones laborales seguras. Los trabajadores temporales fueron despedidos en el aeropuerto por la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Entre enero y mayo, solo hacia España han viajado más de 500 ecuatorianos, mientras que durante 2025 se formalizaron 3.971 empleos para ciudadanos del país andino en Alemania, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Italia e Israel.

Según la Cancillería, estos viajes consolidan a la migración circular "como una herramienta efectiva para el desarrollo social y económico de ambas naciones".

La cartera de Estado señaló que el proceso se lleva a cabo junto con el Ministerio de Trabajo ecuatoriano, y en permanente coordinación y gestión de la Embajada del Ecuador en Madrid y la Embajada de España en Quito.