Ecuador prepara una respuesta para la CAN tras su petición de retirar aranceles a Colombia

El plazo otorgado por la CAN vence esta semana, tras conceder diez días hábiles a ambos países para reducir al 0 % las tasas aplicadas en su intercambio comercial.

Actualmente, Ecuador mantiene un arancel del 100 % a determinados productos colombianos, que se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio, mientras que Colombia elevó sus tasas para ciertos productos ecuatorianos de entre el 35 % y el 75 %.

"Ecuador no desacata, somos respetuosos de la decisión que ha tomado CAN", señaló la canciller, quien indicó que en el proceso participa la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Producción, entre otros.

Sommerfeld añadió que Ecuador "siempre va a estar defendiendo sus intereses" y pidió a Colombia "tomar conciencia" de la situación en la frontera común donde el narcotráfico ha permeado "durante casi dos décadas hacia territorio ecuatoriano mediante el uso de sus puertos, vías y aeropuertos".

Además, y en el marco de las próximas elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán el 31 de mayo, señaló que Ecuador está "abierto al diálogo" y a que se haga un "trabajo conjunto", como en "gobiernos anteriores", para elevar las capacidades de ambos países y brindar seguridad a las poblaciones de la zona fronteriza.

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Tras la petición de la CAN de suprimir los aranceles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el 8 de mayo que no tenía "ningún problema" en acatar las órdenes del organismo, pero el Gobierno ecuatoriano no se había pronunciado hasta ahora.

La guerra comercial la inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Petro con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Por parte de Ecuador, los aranceles fueron progresivamente en aumento, a medida que la tensión entre los dos países se incrementaba, pues comenzaron en el 30 % para después pasar al 50 % y posteriormente al 100 % desde el 1 de mayo, aunque se reducirán al 75 % el próximo 1 de junio.

Mientras, Colombia impuso en respuesta aranceles del 30 % a los productos ecuatorianos pero tuvo más cautela en seguir la escalada, pues dio marcha atrás en su intención de responder a los aranceles del 100 % de manera recíproca y finalmente optó en aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.