EEUU confía en que el gobernador del BoJ dirija "con éxito" la política monetaria japonesa

"Estoy convencido de que el gobernador Ueda sabrá dirigir con éxito la política monetaria de Japón, y considero que los fundamentos de la economía japonesa son sólidos y que una volatilidad excesiva en los mercados de divisas no es deseable", manifestó Bessent en su perfil de la red social X.

El ministro estadounidense y el gobernador del BoJ, que mantuvieron una reunión al margen de la cumbre del G7 en París, abordaron la "resistencia de la economía japonesa y las perspectivas del mercado", días después de que Bessent realizara una "fructífera visita" a Tokio.

La semana pasada el secretario del Tesoro se reunió en Japón con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y con sus ministros de Finanzas y Economía para subrayar la "estrecha colaboración" entre Washington y Tokio ante las caídas del yen y los reportes de intervenciones cambiarias.

Según revelaron los medios nipones, las autoridades llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas a finales de abril y principios de mayo para frenar la caída del yen, que se encontraba en su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024.