EEUU y Ruanda firman acuerdo nuclear para garantizar suministro eléctrico al país africano

“La firma de este memorando representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la cooperación en energía nuclear civil y la expansión de oportunidades de colaboración en apoyo de un desarrollo energético confiable y seguro”, indicó un comunicado de la Embajada estadounidense en Ruanda.

El memorando fue suscrito en Kigali por la subsecretaria adjunta de la Oficina de Control de Armas de EE. UU., Renee Sonderman, y la ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Ruanda, Usta Kayitesi.

Además, la firma estadounidense Holtec International y la Junta de Energía Atómica de Ruanda (RAEB) sellaron un acuerdo de desarrollo para avanzar en la instalación del reactor SMR-300 en territorio ruandés.

La firma coincidió con la inauguración en la capital ruandesa de la segunda Cumbre de Innovación en Energía Nuclear para África (NEISA 2026).

Durante la apertura del foro, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, defendió el potencial de esta tecnología para mitigar el déficit energético del continente y reclamó un frente común africano.

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“La energía nuclear es cada vez más reconocida como parte de la transición hacia la energía limpia y eso crea nuevas oportunidades. Lo que África no puede permitirse es la fragmentación. Si los países trabajan de manera aislada, el progreso será lento y mucho más costoso”, advirtió el mandatario.

Kagame insistió en que la cooperación en regulación y financiación es “esencial” para llevar la conversación africana “más allá de la ambición hacia una coordinación práctica”.

La alianza con Washington se alinea con la estrategia de desarrollo "Visión 2050" de Ruanda, cuyo objetivo es diversificar su matriz energética y expandir su capacidad de generación por encima de los 1.000 megavatios en las próximas décadas para sostener su industrialización.

A diferencia de alternativas renovables intermitentes como la solar o la eólica, las autoridades ruandesas destacaron que la energía nuclear proporcionará una carga base de electricidad continua, las 24 horas del día, lo que posicionará al país como uno de los líderes emergentes en el despliegue de infraestructura atómica civil en la región.