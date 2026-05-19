El brent baja 0,73 %, hasta 111,28 dólares, ante posibles avances en negociación EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,82 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando se situó en 112,10 dólares.

El brent rompió hoy su racha alcista, tras dos sesiones de ganancias, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase este viernes que Irán quería llegar a un acuerdo y que había habido "avances" en las negociaciones para poner fin a la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero.

"Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo", dijo hoy el 'número dos' de la Administración de EE.UU. en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Vance, que viajó en abril a Pakistán para participar en negociaciones con Irán que concluyeron sin consenso, señaló que desde entonces ha habido "muchos borradores" de acuerdo, aunque consideró que se han producido "avances".

Pese a este descenso puntual, en el mercado persisten los temores sobre el suministro de crudo derivados de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz tras cerca de tres meses de conflicto.

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En este sentido, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada indicó en su boletín que los inversores esperan "avances tangibles más que meras declaraciones" en lo que se refiere a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

"La impresión general en el mercado es que la Casa Blanca está intentando ganar tiempo con la esperanza de que Teherán presente condiciones que (el presidente estadounidense, Donald) Trump pueda interpretar finalmente como una victoria política", aseguró.