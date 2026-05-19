El chavismo alerta de las "graves consecuencias" de las sanciones de EE.UU. contra Cuba

"Debemos plantarnos en un frente común inmediato, político y diplomático para disuadir la pretensión de construir en Cuba un escenario forzado de 'crisis humanitaria' como excusa para escalar a una agresión mayor, incluida la amenaza militar de consecuencias impredecibles", señaló el PSUV en un comunicado publicado en Instagram.

La formación chavista hizo un llamado urgente a la unidad de partidos, movimientos, sindicatos, federaciones estudiantiles, espacios culturales y populares de todo el mundo para disuadir esta acción.

Asimismo, denunció esta actuación como un "crimen de agresión" que consideró se suma al embargo energético emprendido desde enero pasado y "multiplica los ya suficientemente perniciosos efectos extraterritoriales del bloqueo, al potenciar la aplicación de sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras, incluso si sus negocios en los EE.UU. no tienen relación con Cuba".

"Cuba no está sola. Hoy más que nunca es indispensable hacer valer esta máxima en resguardo de la vida de 10 millones de hermanos cubanos y en defensa de la estabilidad, la soberanía y la paz de toda la región latinoamericana y caribeña", apuntó.

El pasado 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó las sanciones contra el Gobierno de Cuba, que van dirigidas contra cualquier persona "extranjera o estadounidense" que operen en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

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Estas medidas van dirigidas a los pilares de la economía cubana, con especial incidencia en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva, cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

Esta decisión supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel.

Cuba enfrenta una de sus peores crisis humanitarias y económicas, agravada por la falta de combustible después de que EE.UU. cortara el suministro desde Venezuela y amenazara con sanciones a los países que enviaran crudo a la isla.

La semana pasada, el presidente estadounidense se mostró convencido de que logrará que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington y se aparte de China.