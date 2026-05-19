El exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá 1 de junio ante tribunal de Nueva York

Según el formulario de la primera audiencia, publicado este lunes, la Corte para el Distrito Sur de Nueva York fijó una nueva vista para Mérida dentro de dos semanas. Hasta entonces, el reloj para un juicio rápido estará suspendido.

El exsecretario de Seguridad fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y el 15 de mayo fue presentado ante el tribunal de Nueva York.

En la primera vista, Mérida se declaró no culpable de los cargos que pesan sobre él: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para el mexicano.

Además, este documento revela que el tribunal le asignó una abogada de oficio porque Mérida acreditó no tener el dinero suficiente en una declaración jurada financiera.

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La letrada Sarah Krissoff, a cargo de su defensa, es una reconocida abogada en Nueva York que previamente ejerció en la misma corte donde se va a juzgar a Mérida.

El exsecretario fue señalado por EE.UU. como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cartel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.