El Gobierno español confía en la justicia y está tranquilo ante la imputación a Zapatero

Saiz señaló que el Gobierno ha acogido la noticia de la imputación de Zapatero (que pertenece a su partido, el PSOE) "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia", y recordó que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización "ultra, Manos Limpias".

Un juez de la Audiencia Nacional española imputó este martes al expresidente del Gobierno al considerarlo presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”.

El expresidente del Gobierno fue imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio.

La portavoz del gobierno defendió que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos e hizo hincapié en que se concedieron siguiendo procedimientos "absolutamente pulcros y transparentes", autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal de Cuentas.

El socialista PSOE ha mostrado su completo respaldo al expresidente, mientras que desde la oposición del Partido Popular (derecha) ven la imputación de "extrema gravedad" por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.

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"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", escribió el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también defendió al expresidente y aseguró que "no es un corrupto" ni se ha "corrompido", sino que "al revés, es el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado".

A su juicio, Zapatero ha mantenido siempre "una conducta ejemplar", por lo que pidió prudencia hasta que se pueda analizar en profundidad el auto judicial.

En su día, un juzgado de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno en España es imputado por la justicia.

La UDEF registró este martes el despacho del expresidente y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas, en el marco de la investigación, pero descartó registrar su domicilio.