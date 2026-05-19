El Nikkei abre por debajo de los 60.000 puntos por primera vez en tres semanas

Alrededor de 40 minutos después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 1,19 %, o 720,42 puntos, hasta las 59.830,17 unidades. A finales de abril fue cuando superó por primera vez los 60.000 puntos.

El selectivo más amplio, Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 1,19 %, o 45,79 puntos, hasta los 3.804,88 enteros.

El parqué tokiota se vio afectado por la subida de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos hasta el nivel más alto desde principios de 2025, debido a las tensiones entre Washington y Teherán y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos para combatir la inflación.

A nivel nacional, los tipos de interés a largo plazo también muestran una tendencia alcista, lo que ha provocado la toma de beneficios en las acciones del sector tecnológico.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se hundía un 5,41 %.

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En semiconductores, Tokyo Electron cedía un 3,75 %; Disco, un 1,79 %; y Advantest, un 0,14 %. Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, hacía lo propio con una bajada del 6,6 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, abría la sesión plana, mientras que Sony, referente de la electrónica y el entretenimiento, perdía un 3,23 %.