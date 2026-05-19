El petróleo de Texas baja un 0,8 %, hasta los 107,77 dólares, pendiente de EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio recortaban 0,89 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadounidense se devaluó ligeramente, pero sigue superando los 100 dólares, entre mensajes contradictorios del Gobierno de EE.UU., que dio un ultimátum a Irán bajo la amenaza de un ataque pero también aseguró que hay avances.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto y dijo haber suspendido un ataque programado contra Teherán a petición de sus socios.

Según Trump, varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

Mientras tanto, el vicepresidente, JD Vance, dijo que los líderes del país persa "reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo".

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Vance, que viajó en abril a Pakistán para participar en negociaciones con Irán que concluyeron sin consenso, señaló que desde entonces ha habido "muchos borradores" de acuerdo, aunque consideró que se han producido "avances".

Pakistán trasladó este lunes una nueva versión de la oferta iraní a EE.UU., pero Trump dijo, en una conversación telefónica con New York Post tras recibirla, que no está dispuesto a hacer concesiones y declaró que Irán "sabe lo que va a suceder pronto", en una posible alusión a reanudar los ataques.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.