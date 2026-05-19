El Supremo indio avala la eutanasia de perros rabiosos ante la crisis de callejeros

"Las autoridades pueden adoptar las medidas legalmente permitidas, incluida la eutanasia en caso de perros rabiosos o peligrosos, para frenar la amenaza a la vida humana", señaló el tribunal, según recogió el medio jurídico LiveLaw.

El fallo ratifica las excepciones previstas para animales con rabia, enfermedades incurables o comportamiento agresivo comprobado, dentro de un caso nacional sobre ataques, mordeduras y presencia de perros en espacios públicos sensibles.

El Supremo reafirmó además órdenes previas para retirar perros de hospitales, escuelas, universidades, estaciones ferroviarias y terminales de autobuses, y señaló la falta de esfuerzos sostenidos por parte de los estados para aplicar programas de control.

El debate es especialmente sensible en la India porque el país no solo prohíbe el sacrificio indiscriminado de perros callejeros sanos, sino que obliga a devolverlos a las mismas zonas donde fueron capturados tras su esterilización y vacunación.

A diferencia de otros modelos internacionales de "sacrificio cero", donde los animales sin dueño suelen ser llevados a refugios hasta su adopción o muerte natural, la política india mantiene a millones de perros viviendo libres en las calles. El país tiene unos 60 millones de perros callejeros, la mayor población canina sin dueño del mundo, y una de las mayores cargas de rabia.

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La política pública india se basa en las reglas de Control de Natalidad Animal, conocidas como ABC por sus siglas en inglés, que buscan controlar la rabia y la sobrepoblación mediante esterilización y vacunación, sin recurrir al sacrificio masivo.

Tras el fallo de este martes, Humane World for Animals India, una de las organizaciones parte del proceso judicial, sostuvo que la raíz del conflicto "no es la presencia de perros", sino décadas de falta de implementación continua e institucional de los programas de esterilización y vacunación antirrábica por parte de las autoridades locales.

El Supremo, sin embargo, insistió en que el derecho a vivir con dignidad incluye también vivir sin miedo a ataques de perros.

El pasado agosto, el Tribunal Supremo ordenó reclasificar y encerrar a todos los perros callejeros de la capital en refugios especializados, una medida que modificó apenas dos semanas después ante las protestas animalistas para permitir su devolución a las calles tras ser vacunados. En noviembre, ordenaron su retirada definitiva de espacios públicos sensibles como escuelas, hospitales y estaciones.