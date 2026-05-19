Encargado de negocios EE.UU. sigue evaluando con inversores alianzas en Venezuela

"Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo", dijo Barrett citado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático etiquetó las cuentas de ExxonMobil y Medtronic y destacó que "estas alianzas son el motor del plan de tres fases" de la Casa Blanca para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

"Y (son) la clave de nuestra prosperidad compartida", añadió.

Desde su llegada a Venezuela, el pasado 23 de abril, en sustitución de Laura Dogu, Barrett se ha reunido con distintos representantes del sector energético tantos nacionales como extranjeros a fin de evaluar y crear condiciones para las inversiones.

El encargado de negocios también ha sostenido encuentros con autoridades del Ministerio de Energía en pro de las mejoras del servicio eléctrico, sumergido en crisis desde hace años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo, la Embajada estadounidense informó que la Administración de Seguridad en el Transporte de su país (TSA en inglés) está trabajando para conectar más ciudades de Venezuela con la nación norteamericana, luego de finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano.

Después de que Estados Unidos detuviera a Nicolás Maduro en un ataque militar en Venezuela, las relaciones entre Caracas y Washington dieron un giro en medio del interés expreso del presidente Donald Trump en el petróleo y oro venezolano.

Ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y reactivaron la conexión aérea suspendida hace siete años, además de firmar acuerdos en materia energética en los que participan el gigante Chevron y ExxonMobil.