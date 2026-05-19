Estudio detecta patologías dermatológicas y oculares en osos andinos silvestres de Ecuador

Cámaras trampa y fotografías profesionales permitieron a los investigadores, que forman parte del Inabio, de la Fundación Mirador Oso Andino, Fundación Ecominga y de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), documentar a cinco individuos con diversas anomalías en el Mirador Oso Andino, de la provincia norteña de Imbabura; la Reserva Río Zuñag, de la andina Tungurahua; y en el Parque Nacional Cayambe Coca, ubicado en la provincia amazónica de Napo.

Observaron un oso adulto con alopecia y comportamiento de rascado intenso, síntomas compatibles con enfermedades parasitarias como la sarna sarcóptica.

Además, registraron por primera vez en la especie la presencia de larvas en una herida abierta (miasis traumática), presuntamente causadas por el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Asimismo, dos ejemplares presentaron opacidad en la córnea y cambios morfológicos en sus ojos, "lo que sugiere posibles diagnósticos de úlceras corneales, infecciones o traumatismos previos", aseguró el Inabio.

Y un macho adulto mostró una distorsión crónica en las fosas nasales, "lo que podría deberse a defectos congénitos o procesos infecciosos antiguos".

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Los científicos advirtieron que varias de las condiciones descritas, como la sarna y el gusano barrenador, "tienen consecuencias reconocidas para la salud de la fauna silvestre, el ganado y, potencialmente, los seres humanos".