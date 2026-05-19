Expertos debatirán en Lima sobre nuevas tecnologías aplicadas a la transición energética

Esta nueva edición, según explicaron este martes los organizadores en un comunicado, tendrá como protagonista a la inteligencia artificial y su aplicación para optimizar la gestión energética, junto con la resiliencia frente a los desafíos climáticos, geopolíticos y económicos.

La II jornada de este evento, cuyo escenario será el ESAN Convention & Sport Center, contará con una sesión de apertura a cargo de la presidenta de Redeia (empresa matriz de Redinter), Beatriz Corredor, y del rector de ESAN, Jaime Serida, a quienes seguirá una ponencia liderada por Adela Maestre, directora de la Oficina Subregional para los Países Andinos de la Secretaría General Iberoamericana.

Algunas de las temáticas destacadas, serán la importancia que cobran hoy en día las interconexiones energéticas para la seguridad y el suministro, el impacto en el territorio de las acciones en materia de circularidad o el desarrollo de finanzas sostenibles a todos los niveles.

La agenda abordará lo que definieron como ‘El rumbo energético en Iberoamérica’, y en ella está previsto que participen representantes de OLACDE, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, de la exministra Albina Ruiz Rios, de miembros de la CAF, o empresas como Inkaterra, KALLPA, Orygen o Schneider Electric, entre otras.

El rector de ESAN University, Jaime Serida, remarcó que, a través de esta alianza -en referencia al vínculo con Redinter-, quieren reforzar “la generación de espacios de reflexión e investigación aplicada” y poner su conocimiento y experiencia en gestión energética y sostenibilidad “al servicio de la sociedad y del tejido empresarial”.

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Por su parte, el Country Manager de Redinter en Perú, Mauricio Rivas, comentó que el modelo energético de futuro que ellos promulgan se basa en “un compromiso activo” con el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras sostenibles y resilientes, capaces de responder a los retos de la descarbonización, la electrificación, la integración de energías renovables y la conectividad del futuro.

Bajo esta premisa, el miembro de la filial de Redeia -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- aseguró que es “esencial” impulsar espacios que permitan situar en la agenda pública los avances del sector energético en el ámbito de la sostenibilidad y “avanzar hacia una transición ecológica justa a través de decisiones, alianzas y compromisos reales”.