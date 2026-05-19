Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos exigen una política integral de búsqueda

La Marcha del Silencio de este año, que es convocada a realizarse sin banderas ni cartelería partidaria, se realizará bajo la consigna '30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?'.

"Han pasado diferentes gobiernos, comisiones, secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde aún no tenemos respuestas", dijo Alba González Souza, la encargada de transmitir el mensaje de la asociación en conferencia de prensa.

González Souza expresó que esta lleva más de 50 años reclamando Justicia por las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y que si bien han habido hallazgos "hoy la verdad sigue incompleta y son muchos los caminos que quedan por andar".

El pasado jueves, la asociación incorporó ocho nombres al listado de víctimas de desaparición forzada, a partir de un informe actualizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El resultado son 205 desapariciones forzadas investigadas como tal, ocho más de las que contabilizaba hasta el momento Madres y Familiares, que no descarta nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta que aún hay 81 denuncias en estudio.

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Los restos de cuatro de estos uruguayos fueron ubicados o identificados en Argentina y uno fue hallado en El Salvador, mientras que los otros tres son nuevos casos cuya búsqueda está activa.

Esta noticia, en palabras de González Souza, reafirmó que "la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta" y que "el accionar del terrorismo de Estado sigue siendo materia de urgencia".

Sumado al hecho de que "los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos", la asociación denuncia que "sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas".

"Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos sus agentes. El compromiso debe ser total e inequívoco", exigieron y enviaron un pedido al presidente Yamandú Orsi: que dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar la información.

Sobre la marcha, González Souza expresó que cada 20 de mayo son miles las manos que sostienen las fotos de los desaparecidos y que la causa ya no es solo de los familiares.

Además de las manifestaciones que tendrán lugar a lo largo del país, habrá concentraciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Londres, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Mallorca, París y Estocolmo.