Grupo puertorriqueño Plena Libre se presentará por primera vez en España en junio

"Nos emociona muchísimo presentarnos por primera vez en España y, al mismo tiempo, regresar a Francia, un país que siempre nos ha recibido con mucho cariño", dijo en un comunicado LuisGa Núñez, director del grupo e hijo del fundador de la misma, el fallecido músico Gary Núñez.

"Cada escenario internacional es una oportunidad para seguir llevando la plena a nuevos públicos y demostrar la fuerza cultural de Puerto Rico a través de nuestra música", resaltó Luis Gabriel Núñez, nombre de pila del bajista, compositor y cantante.

La agrupación puertorriqueña viajará el próximo 8 de junio hacia Madrid, donde desarrollará varias actividades promocionales antes de presentarse el 10 de junio en Florida Park, en el Parque El Retiro.

La participación formará parte de La Gran Cucaracha 'Un Ratito Más Festival', una propuesta que busca convertir a Madrid en uno de los principales puntos de encuentro de la cultura puertorriqueña y latina durante la residencia de conciertos de Bad Bunny en España.

El proyecto reunirá música en vivo, DJs, espectáculos y experiencias culturales inspiradas en Puerto Rico, convocando artistas internacionales, figuras creativas y público vinculado a la escena musical latina.

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Según la descripción del evento, Florida Park será transformado durante varias noches en un espacio dedicado a la celebración de la cultura caribeña y al intercambio artístico internacional.

Como parte de la agenda, Plena Libre también realizará activaciones promocionales los días 9 y 11 de junio en Madrid antes de viajar el 12 de junio hacia Francia.

La gira continuará el 13 de junio con la participación en la Fiesta Latina de Disneyland París, evento que forma parte de la programación especial de verano del parque temático.

La celebración contará este año con un enfoque dedicado a la música caribeña y se desarrollará durante seis semanas consecutivas con conciertos todos los sábados.

La presencia de Plena Libre en ambos eventos reafirma el alcance global de la música puertorriqueña y el papel que la agrupación ha desempeñado en la evolución internacional de la plena.

Desde el 1994, el grupo ha contribuido a abrir espacios para el género en festivales y escenarios culturales alrededor del mundo, posicionando la plena como una expresión viva y contemporánea de Puerto Rico.