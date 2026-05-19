Honduras mantiene vigilancia epidemiológica ante el riesgo de importación de sarampión

"En Honduras no se registran casos de sarampión", pero debido a la alerta emitida tras el brote reportado en Guatemala se ha implementado una "vigilancia epidemiológica activa y permanente en todo el territorio", indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Guatemala contabiliza dos muertes de niños a causa del sarampión, una enfermedad que este año ha provocado el contagio de casi 3.600 personas, según cifras oficiales.

Por su parte, El Salvador suma 14 contagios de origen importados y continúa descartando la transmisión dentro del país, en tanto Panamá reporta dos casos importados pero sin, hasta el momento, transmisión comunitaria de esa enfermedad que no se detectaba en el país desde 1995.

El sarampión es una enfermedad viral "altamente contagiosa" que puede provocar complicaciones graves, sobre todo en niños y en personas no vacunadas, destacó la institución hondureña, que recordó que el padecimiento puede prevenirse mediante la inmunización.

Por ello, añadió, se han intensificado las acciones de vacunación y las medidas preventivas, con especial énfasis en los puntos de entrada terrestres, aéreos y marítimos, con el fin de detectar oportunamente cualquier caso sospechoso y evitar la propagación del virus.

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Sin embargo, la Secretaría de Salud enfatizó que Honduras presenta coberturas de vacunación inferiores al 95 %, una situación que incrementa el riesgo de brotes ante eventuales casos importados y favorece la transmisión comunitaria.

Ante este escenario, hizo un "llamado urgente" a los padres de familia y tutores para que inicien o completen el esquema de vacunación contra el sarampión, a fin de proteger a la niñez hondureña.

La inmunización contra esta enfermedad es gratuita en Honduras y está incluida dentro del Esquema Nacional de Vacunación.

La misma fuente afirmó que continuará con el fortalecimiento de la vigilancia y las acciones de prevención y control en coordinación con el personal sanitario a nivel nacional.

El sarampión es una enfermedad viral cuyos síntomas aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus y se manifiesta con fiebre alta, congestión nasal, conjuntivitis y un sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.