Identifican a los dos supuestos atacantes de la mezquita de San Diego, según medios

Los sospechosos han sido identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, según fuentes relacionadas con el tiroteo citadas por Los Angeles Times.

La policía de San Diego explicó el lunes que los atacantes tenían 17 y 18 años, pero no precisó cuál de los dos es el menor de edad.

Las autoridades revelaron que la madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

El joven habría dejado una nota de suicidio en la que hacía comentarios sobre superioridad racial, de acuerdo a la policía de San Diego.

Una de las armas usadas tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

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El lunes por la tarde, agentes del FBI registraron la vivienda de uno de los jóvenes, que se encuentra a poco más de tres kilómetros del Centro Islámico de San Diego.

El adolescente estaba inscrito en una academia de aprendizaje virtual del Distrito Escolar Unificado de San Diego y estaba en camino de graduarse, según el portavoz del distrito, James Canning, citado por el rotativo angelino.

Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había "recibido múltiples amenazas".

También contó que, durante el tiroteo, los alumnos de la escuela que alberga la mezquita, para niños de entre 5 y 9 años, fueron parapetados por maestros y tutores dentro de las aulas antes de ser escoltados fuera del edificio por la policía.

La policía y la comunidad han destacado el papel del guardia de seguridad que falleció durante el ataque, que a criterio de las autoridades actuó "heroicamente" minimizando los costos del suceso.

La víctima ha sido identificada por su familia como Amin Abdullah.

Se creó una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar a las familias de las tres víctimas con los gastos del funeral, entre otros.