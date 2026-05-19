Jana Maradona, contra médico de cabecera de su padre: "Creía que era un profesional bueno"

La joven de treinta años dijo ante el tribunal que el neurocirujano Luque desaconsejó el ofrecimiento de la empresa de medicina privada Swiss Medical para ingresar a Maradona a un centro de rehabilitación, tras la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2020, y a cambio propuso que el paciente atravesara su recuperación en la vivienda en la que murió tres semanas después.

"Sentí que era la mejor decisión porque los profesionales sabían más que yo en los temas que se estaban tratando y confié en su criterio", expresó la hija del astro, y enfatizó que Luque prometió a la familia que durante la internación domiciliaria contaría con atención las veinticuatro horas.

"Yo lo defendía a Luque, creía que era un profesional bueno y lo veía ocuparse", agregó la joven, quien dijo que su padre "quería, adoraba" al médico y tenía con él un "vínculo humano" que "iba más allá".

Consultada por las condiciones de la internación domiciliaria de Maradona durante sus últimos días, la hija del Diez rompió en llanto y describió: "Había cartones tapando las ventanas, él se quejaba de los ruidos que había en la casa y tenía una cama normal, sin aparatología para atenderlo".

Además, Jana Maradona enfatizó en que no había en la puerta de la vivienda la ambulancia que le había prometido Swiss Medical, que le había garantizado un acompañamiento domiciliario riguroso para la rehabilitación de su padre.

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Según indicó la autopsia, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca".

Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Maradona, el día en mención.