JD Vance dice que "tiene muchas ganas" de leer la primera encíclica del papa León XIV

"Cuando el líder de la denominación cristiana más grande del mundo se pronuncia sobre un tema como ese, indudablemente ejercerá cierta influencia. Creo que será un documento sumamente importante. Tengo muchas ganas de leerlo", declaró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente, de confesión católica, reconoció que desconoce el contenido del documento, pero anticipó que contendrá "muchas reflexiones profundas".

"Algunas de esas reflexiones probablemente las compartiré y otras tal vez no", matizó.

Vance también destacó el simbolismo del nombre adoptado por el actual pontífice, León XIV, al vincularlo con León XIII, quien lideró la Iglesia católica durante la revolución industrial.

"Supongo que tendrá mucha influencia con respecto a cuál será nuestra política (respecto a la IA)", añadió.

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Sus declaraciones se dan en un contexto de tirantez entre la Administración del presidente, Donald Trump, y la Santa Sede, por la postura de Robert Prevost sobre la guerra contra Irán.

El pasado abril, el vicepresidente llegó a decir que "en algunos casos" lo mejor sería que el Vaticano se limitara a "cuestiones de moralidad".

La primera encíclica del papa León XIV, que se publicará el próximo 25 de mayo, se llama 'Magnifica Humanitas' y trata sobre "la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial".

El propio pontífice presentará de forma inédita el documento en un acto en el Vaticano.