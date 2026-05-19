Jonathan Coe o Maitena, en la Feria del Libro de Madrid, marcada por la visita del Papa

La feria, que será inaugurada por la reina Letizia, estará marcada por la visita del Papa a la capital. Su directora, Eva Orúe, advirtió de que esta edición "va a ser difícil", especialmente el segundo fin de semana, debido a la coincidencia con esa visita.

"No hemos cambiado nada de la programación ni el horario, confiamos en que pueda venir quien quiera hacerlo", dijo.

La feria rendirá homenaje a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Nicanor Parra, Rafael Azcona, Jorge Ibargüengoitia, Beatriz de Moura, Antonio Lobo Antunes, la Generación del 27 o la novela 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole.

Contará con un total de 366 casetas, 118 de librerías, 220 de editoriales, 12 de distribuidoras y 16 de organismos oficiales, a las que se añaden seis espacios dedicados a gremios y asociaciones territoriales, editoriales singulares, independientes, una zona internacional y otra dedicada a la ciencia.

Las primeras de las más de 400 actividades programadas serán la entrega del primer Premio Lealtad al diseñador y artista visual Pep Carrió y la charla inaugural 'Nuestra risa de infancia', con Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán.

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Sobre el lema elegido en esta edición, 'El humor ilumina la feria', Orúe dijo que "todos lo necesitamos para estar más relajados" pero también apeló a una "muy rica" tradición literaria en español relacionada con el humor

"Hay gente que piensa en chistes, pero el humor va más allá y estamos en un país cuyo hit de todos los tiempos, El Quijote, es un libro de humor", subrayó.

Marta Rivera de la Cruz, responsable del área de Cultura del ayuntamiento de Madrid, afirmó que se trata de "uno de los acontecimientos literarios más relevantes del ámbito hispanoamericano y europeo".

Y sobre el lema del humor, citó al recientemente fallecido autor peruano Alfredo Bryce Echenique que dijo que "el humor es un pararrayos vital".

La dimensión iberoamericana volverá a ocupar un lugar central en la programación mediante alianzas con festivales e instituciones como Centroamérica Cuenta, festival JA! o KM América, así como el Festival de cine de Málaga.

Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Ariana Harwicz, Siri Huvsted, Tom Gauld, Ana Blandiana, Eduardo Mendoza, Camila Sosa, Leila Guerriero, Mircea Cartarescu o Anna Starobinets serán otros de los autores que estarán presentes en la feria, que también acogerá jornadas profesionales, de traductores, de editoriales universitarias y académicas.

Asimismo, habrá espacio para podcast en directo y clubes de lectura, dos de las tendencias que se consolidan año tras año.