Jordania prohíbe entrada a viajeros procedentes de RD Congo y Uganda ante brote de ébola

El Ministerio del Interior, siguiendo una recomendación del Ministerio de Salud, ha decidido "prohibir la entrada al reino hachemita a todas las personas procedentes de la República Democrática del Congo y la República de Uganda, con excepción de los ciudadanos jordanos, como medida preventiva temporal durante 30 días a partir del 20 de mayo".

Ello "en vista de la evolución epidemiológica relacionada con la propagación del virus del Ébola en ambos países", informó la agencia oficial de noticias jordana, Petra.

Las autoridades competentes señalaron que la situación epidemiológica estará "sujeta a una evaluación continua en función de la evolución de la salud mundial".

Jordania se une así a otras naciones como Baréin que ha suspendido la entrada a su territorio de viajeros que se encontraban en ambos países africanos.

El brote de ébola en el este de la RDC ha resultado en al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que previamente había cifrado en 116 el número de fallecidos.

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Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un ciudadano congoleño fallecido que se considera un caso importado- y Sudán del Sur ha detectado otro posible caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.